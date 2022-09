In der Relegation 2021/22 hatten die Zwickauerinnen die Nase vorn.

Die Begegnungen der zweiten Runde des DHB-Pokals der Frauen (15. und 16. Oktober 2022) wurden ausgelost - mit dabei sind fünf Teams aus Mitteldeutschland. Während sich der Thüringer HC II in der ersten Runde gegen den VfB Spandau durchsetzte, hatte der HC Leipzig eins der begehrten sieben Freilose. Mit Union Halle-Neustadt, dem BSV Sachsen Zwickau und dem Thüringer HC treten ab Runde zwei nun auch die Erstligavereine in den Pokalwettbewerb ein.

Ein besonders spannendes Los erhielten die Zwickauerinnen. Der BSV muss zu Frisch Auf Göppingen, gegen die sich die Sächsinnen in der Erstligarelegation 2021/22 nach zwei Spielen knapp mit 51:48 (25:21, 26:27) durchsetzten. Dabei hat Zwickau einiges gutzumachen, denn das Auswärtsspiel in Göppingen ging knapp verloren und hätte den Klassenerhalt fast zunichte gemacht.

Union Halle-Neustadt freut sich derweil über ein deftiges Duell gegen die Liga-Konkurrentinnen von der HSG Blomberg-Lippe. "Ein Heimspiel ist immer ein positives Los für die Mannschaft und die Fans. Ich denke, beide Mannschaften kennen sich gut und wir wissen, was wir erreichen wollen", so Union-Trainerin Katrin Schneider, die vor zwei Jahren noch bei Zwickau-Gegner Göppingen unter Vertrag stand. Ein Vorteil scheint das Heimspiel für Halle-Neustadt auf jeden Fall zu sein - in der vergangenen Saison gewannen die jeweiligen Gastgeberinnen das Duell deutlich.