Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der vergangenen Saison, der erst in der Relegation perfekt gemacht wurde, geht es für den BSV Sachsen Zwickau in der höchsten deutschen Spielklasse der Frauen in die zweite Saison in Serie. Für das neu formierte Team ist die Bundesliga nach wie vor ein Abenteuer. Vor dem Liga-Eröffnungsspiel gegen den amtierenden Meister SG BBM Bietigheim am Mittwochabend (07.09.) schätzt Cheftrainer Norman Rentsch die Lage der Westsachsen ein:

Norman Rentsch hofft auf den Klassenerhalt - dieses Mal ohne Relegation. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Eibner