In der zweiten Hälfte kam es zum Bruch im Eisenacher Spiel. Elfeinhalb Minuten blieben die Gastgeber ohne Treffer, was die SG mit Toren bestraften. Bietigheim ging somit erstmals in der 45. Minute in Front. Die Führung wurde phasenweise sogar auf drei Tore ausgebaut (22:19/23:20). Die Aufholjagd des ThSV kam zu spät. Beste Werfer der Thüringer, die auf den vierten Tabellenplatz abrutschen, waren Saul und Tokic (5).