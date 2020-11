Am Ende hat die Gesundheit nicht mehr mitgespielt. Saskia Lang beendet ihre Karriere. Das teilte Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt am Dienstag mit. Die 33-jährige Rückraumspielerin war 2019 vom Thüringer HC an die Saale gewechselt und hatte mit 117 Toren einen erheblichen Anteil an den Aufstieg in die 1. Bundesliga. "Ich bin unendlich dankbar für die schönen 8 Monate, die ich in Halle erlebt habe", so Lang, die dem Handball verbunden bleiben wird und zwei Jahre für den Deutschen Handball-Bund arbeiten wird.