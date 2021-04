Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen am Wochenende eine Zwangspause einlegen. Das für Sonntag (25. April) angesetzte Bundesliga-Heimspiel gegen den Bergischen HC kann nicht stattfinden. Der BHC hatte in der vergangenen Woche zwei Auswärtsspiele bei Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt sowie Titelverteidiger THW Kiel bestritten. Das positive Ergebnis trat anschließend bei der engmaschigen PCR-Reihentestung am vergangenen Dienstag auf.