Wie der Verein mitteilte, hat sich der 22-Jährige beim 26:25-Sieg gegen Göppingen an der Hand verletzt. Er sei in einer Aktion mit seinem linken Zeigefinger am Trikot hängengeblieben und habe anschließend große Schmerzen gehabt. Aktuell sei für Semper kein Training mit dem Ball möglich. Um die Schwere der Verletzung festzustellen wurde nach Vereinsangaben am Dienstag eine MRT-Untersuchung durchgeführt. Diese habe ergeben, dass es sich um eine Verletzung der Kapsel handelt. Damit gibt es für Semper leichte Entwarnung, denn man hatte offenbar einen Kapselabriss befürchtet.