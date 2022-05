Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig weiter in der Formkrise

31. Spieltag

Wieder nichts: Der SC DHfK Leipzig schielt nach wie vor auf die internationalen Plätze, doch die fünfte Niederlage in Serie, am Sonntag mit 22:26 gegen den Bergischen HC, lässt dieses Ziel in immer weitere Ferne rücken.