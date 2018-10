Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, wird Biegler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 57-Jährige wurde bereits in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen von Haber vertreten, da Biegler an Herz-Kreislaufproblemen leidet. Bisher hieß es von Seiten des Vereins, dass man erst medizinische Ergebnisse abwarten wolle, bevor über die Zukunft des früheren Frauen-Nationaltrainers entschieden wird. Dazu äußerte sich der SC DHfK nun nicht.