Handball | Bundesliga "Schwer zu ertragen" – Frust beim SC DHfK Leipzig nach Klatsche in Magdeburg

Hauptinhalt

In den letzten Jahren waren die Duelle zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig immer heiß umkämpft. Am Sonntag aber gab es zeitweise einen Klassenunterschied. Die Sachsen stehen in der Tabelle mit dem Rücken zur Wand. Und am Mittwoch gastiert im DHB-Pokal Schwergewicht Rhein-Neckar Löwen in Leipzig.