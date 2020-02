Die erste Hälfte des Spiels war geprägt von hoher Intensität und vielen Tempogegenstößen auf beiden Seiten. Leipzig ging zwar in der Anfangsphase mit 5:3 (10.) und 10:7 (18.) in Führung, verpasste aber immer wieder gute Chancen, sich weiter abzusetzen. Die Gäste nutzten diese Unkonzentriertheiten und glichen bereits fünf Minuten später wieder aus (10:10). Sehr zur Freude der heimischen Fans ging es dennoch mit einer 13:11-Führung in die Kabine.