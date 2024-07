Semper bleibt also nur das bange Hoffen und Warten, dass er sich rechtzeitig erholt, um in Frankreich an der Seite von Mannschaftskollege Luca Witzke um eine Olympische Medaille zu kämpfen. Das wiederum wäre laut Günther auch eine "schöne Bestätigung" für die Arbeit beim SC DHfK Leipzig, wo sich Semper in der vergangenen Bundesligasaison mit starken Leistungen zurück in die Nationalmannschaft gekämpft hatte.