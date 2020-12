Die Gäste leisteten sich zu Beginn in der Offensive viele Ungenauigkeiten und scheiterten wiederholt an Mindens Torwart Malte Semisch. So liefen sie rasch einem Rückstand hinterher, der zeitweise sechs Tore betrug. Vier Weber-Treffer in Folge brachten den SC DHfK nach der Pause auf 14:16 heran, doch das war nicht mehr als ein Strohfeuer der Leipziger. Die Gastgeber bekamen die Partie rasch wieder in den Griff und siegten am Ende sogar ungefährdet.

Niclas Pieczkowski (Leipzig) kommt nicht durch. Bildrechte: imago images / osnapix