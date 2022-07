Der Wechsel nach acht Jahren bei der MT Melsungen war für den 32-Jährigen kein Problem. "In den acht Jahren hat es in Melsungen so viele Veränderungen gegeben, dass es sich auch oft wie etwas völlig Neues angefühlt hat". Dennoch stellt Maric im Interview mit "Sport im Osten" klar: "Es ist eine neue Herausforderung und das brauche ich in meinem Leben."