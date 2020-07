Handball-Bundesligist DHfK Leipzig will schon im August wieder vor Zuschauern spielen. Wie der Verein am Mittwoch (29.07.2020) bekannt gab, sollen am 28. August im Testspiel gegen den EHV Aue 250 Zuschauer zugelassen werden. In der Partie am 31. August gegen den polnischen Meister Kielce plant der SC DHfK mit 500 Fans, zum Testspiel-Knaller am 5. September gegen die Füchse Berlin wollen die Leipziger sogar mehr als 500 Zuschauer in die heimische Arena lassen.