"Ich freue mich riesig, wieder zurück in meine Heimat nach Leipzig zu kommen", wird der Linkshänder in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Ich freue mich sehr auf Franz, weil er signalisiert hat, dass er richtig Bock darauf hat, wieder mit uns gemeinsam aufzulaufen", erklärt DHfK-Coach Rúnar Sigtryggsson.

Semper kommt von Liga-Konkurrent Flensburg-Handewitt, wo der 25-Jährige seit 2020 spielte. Seine Zeit in Flensburg war immer wieder von Verletzungen überschattet, so fehlte er 2020/2021 fast ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses. "Meine Zeit in Flensburg war leider sehr von Verletzungen geprägt, die mich im Konkurrenzkampf auf meiner Position zurückgeworfen haben. Zuletzt habe ich nur noch wenig Spielzeit bekommen und die SG hat sich mit weiteren Verpflichtungen für die Zukunft gerüstet", so Semper, der eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 bei den Norddeutschen gehabt hätte.

Semper ist 14-facher Nationalspieler und ein Ur-Leipziger. Der gebürtige Bornaer spielte bereits von 2013 bis 2020 für den SC DHfK, seit 2016 mit den Profis in der Bundesliga, trug 180 Mal das grün-weiße Trikot. Die Rückholaktion war eigentlich erst für 2024 und nach Vertragsende in Flensburg geplant. Ein Sponsor hat den vorzeitigen Wechsel lauf Vereinsangaben möglich gemacht.

Der SC DHfK steckt derzeit in einer sportlichen Krise: Die Leipziger haben in der Bundesliga zuletzt fünf Spiele in Folge verloren und sind auf Platz zwölf abgerutscht. Dabei verloren die Sachsen auch 27:30 gegen Flensburg - Semper erzielte gegen seinen Ex-Klub dabei ein Tor. Bald wird er wieder für Leipzig auf Torejagd gehen. DHfK-Manager Karsten Günther sieht in der Semper-Verpflichtung auch einen Weg aus der Krise: "Die letzten Spiele haben deutlich gezeigt, dass wir schon in diesem Sommer neue Impulse in unserer Mannschaft brauchen."