Der 23-Jährige tritt damit die Nachfolge von Patrick Wiesmach an, der noch ein Jahr für den SC DHfK auflaufen wird und sich anschließend einer neuen sportlichen Herausforderung widmen möchte. Der dänische Nationalspieler erzielte in den vergangenen vier Jahren 399 Tore für den SC DHfK, in den verbleibenden 34 Punktspielen sollen möglichst noch viele hinzukommen.

Patrick Wiesmach verlässt den SC DHfK Ende der Saison. Bildrechte: imago images/Eibner