Der SC DHfK Leipzig hat seine Negativserie gestoppt. Nach zuvor fünf Niederlagen hintereinander feierte die Mannschaft von Trainer André Haber am Samstagabend bei der HSG Wetzlar einen 27:24 (15:12)-Sieg und verbesserte sich mit 32:32 Punkten auf den siebten Tabellenplatz. Vor 3.297 Zuschauern avancierte Linksaußen Lukas Binder mit sieben Toren zum besten Werfer des SC DHfK.

In der zweiten Hälfte tasteten sich die Gastgeber dreimal bis auf einen Treffer heran, doch die Leipziger überstanden diese kritische Phase und setzten sich mit einem 8:2-Lauf zwischen der 40. und 51. Minute vorentscheidend auf 26:19 ab. In der Schlussphase gelang dem SC DHfK offensiv fast nichts mehr, der verdiente Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.