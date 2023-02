Rückraumspieler Julius Meyer-Siebert von Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig wird in der kommenden Saison nicht mehr bei den Leipzigern spielen. Der 22-Jährige, der derzeit mit einem Doppelspielrecht sowohl für den SC DHfK als auch für Zweitligist Eulen Ludwigshafen aufläuft, soll in der Saison 2023/24 ausschließlich für die Pfälzer spielen.

Wie der SC DHfK am Donnerstag (09.02.2023) mitteilte, unterschrieb Meyer-Siebert in Ludwigshafen einen Ein-Jahres-Vertrag bis Juni 2024. Danach soll der nach Leipzig zurückkehren. Der Abwehrspieler war bereits seit Januar 2022 zu den "Eulen" ausgeliehen. Die Leipziger holten ihn wegen der prekären personellen Situation mit vielen Verletzten aber im November ins Team zurück . Seither pendelt Meyer-Siebert zwischen Leipzig und Ludwigshafen, kam in dieser Saison in sechs Bundesliga- und 14 Zweitliga-Partien zum Einsatz.

Leipzigs Trainer Runar Sigtryggsson begründet den kompletten Wechsel in der kommenden Saison so: "Er soll jetzt bei den Eulen in Ludwigshafen die Praxis erhalten und damit die Erfahrung sammeln, die ihn weiterbringt. Mit einem Fuß in Leipzig zu stehen und mit dem anderen in Ludwigshafen, das bringt auf Dauer keine Entwicklung."