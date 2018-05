Karsten Günther, Welche Erinnerungen haben Sie noch an den Sieg gegen Hildesheim?

"Das war ein total besonderer Tag. Da kamen viele Sachen aufeinander. Es war der Heimsieg, es war der Aufstieg, meine Tochter hat Geburtstag gefeiert. Ich weiß noch, dass sie mit einer Krone auf dem Kopf ganz stolz durch die Arena gerannt ist und auf meinen Schultern saß. Sie dachte, wir feiern so wild, weil es ihr Geburtstag ist. (lacht) Ich weiß, dass wir wahnsinnig viel Sekt verspritzt haben und uns alle in den Armen lagen. Die Party danach war rauschend - mit Autokorso um den Innenstadtring. Wir sind in die Vodkaria rein. Da bekomme ich gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke."

Wie hat sich der SC DHfK Leipzig seitdem entwickelt?

"Zu dem Zeitpunkt war nicht klar, dass wir heute hier sitzen und ein ganz etablierter Erstligist sind. Mit dem Aufstieg war allen klar, dass das ein Kampf auf Messers Schneide wird, in der stärksten Liga der Welt zu bleiben. Jetzt haben wir das mit Platz elf (2015/16), Platz acht (2016/17) und diese Saison hoffentlich wieder Platz acht richtig gut nachgewiesen, dass wir zu Recht in der Liga sind. Da erscheinen plötzlich die Probleme, die wir aktuell vor der Brust haben, wo wir sportlich nicht ganz zufrieden sind, in einem ganz anderen Licht. Es sind eigentlich Luxus-Probleme, die andere Mannschaften gern hätten, die mit uns damals aufgestiegen sind. (Mitaufsteiger ThSV Eisenach stieg direkt wieder ab und steht nun im Tabellenkeller der 2. Bundesliga, Anm. d. Red.) Es ging alles relativ rasant und schnell, ohne Rückschläge. Wir können dankbar sein, dass wir es bis hierhin geschafft haben und sollten das mehr genießen, als wir das machen."

Die Kaderplanung für die nächste Saison ist abgeschlossen. Es kommen der dänische Nationalspieler Patrick Wiesmach für Rechtsaußen, Marciej Gebala vom polnischen Champions League-Teilnehmer Wisla Plock für den Kreis und Linksaußen Raul Santos aus Kiel.

"Wir haben uns dreimal verstärken können - auch mit international erfahrenen Spielern. Diese drei Spieler werden leicht zu integrieren sein, weil sie deutsch sprechen. Sie haben einen gewissen Bezug zu Personen in der Mannschaft oder zu Leipzig. Alle drei brennen total darauf, dass sie nach Leipzig kommen können. Wir mussten niemanden überreden oder froh sein, dass wir den oder den kriegen. Wir haben unsere Wunschkandidaten bekommen. Da sind wir ganz stolz darauf." SC-DHfK-Neuzugang Raul Santos und Geschäftsführer Karsten Günther nach dem Heimspiel gegen Kiel. Bildrechte: IMAGO

Bleibt trotzdem einer der ersten neun Plätze das Saisonziel, oder wird das angepasst?

"Nein. Man muss schon realistisch sein. In den Regionen, in denen wir uns bewegen, sind die Entwicklungsschritte kleiner. Ohne, dass man etwas falsch macht, kann es auch einmal dazu kommen, dass wir einen Platz weiter hinten landen, weil bei der Konkurrenz alles läuft, sich keiner verletzt, oder, oder, oder. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es Stand heute acht Mannschaften gibt, die wirtschaftlich eine Millionen Euro mehr aufbringen können als wir. Da sind wir mit allen Partnern dabei, alle Anstrengungen zu unternehmen, das Netzwerk weiter zu aktivieren. Wir wollen noch mehr Fans begeistern, uns zu unterstützen. Aber das klappt nicht von heute auf morgen. Wir müssen kreativer sein als diese Vereine, müssen mehr Akribie und Training investieren. Da müssen sportliche und wirtschaftliche Sachen Hand in Hand gehen."

Ein Ziel ist es auch, mit Sponsoren Verträge abzuschließen, die möglichst eine längere Laufzeit haben als zwei Jahre.

"Das wird ein ganz wichtiger Schritt sein, dass wir mittelfristig planen können. Zehn bis 15 Prozent werden wir brauchen, um etattechnisch mit den Mannschaften mithalten zu können, die vor uns stehen, plus Göppingen, die gerade noch hinter uns sind. Wir müssen uns einen realistischen Blick bewahren, selbst wenn es uns auch nicht schnell genug gehen kann. Ich bin sehr ehrgeizig, wir alle hier. Aber man muss einen gewissen Realismus wahren."

Michael Biegler, der zum 1. Januar die Arbeit als Chefcoach übernommen hat, holte aus den bisherigen elf Spielen nur drei Siege und zwei Unentschieden. Es gab sechs Niederlagen. Sehen wir irgendwann wieder seinen Co André Haber als Cheftrainer?

"Ja, ab 2020. So ist der klare Plan. Aus voller Überzeugung sage ich, dass wir sehr froh sind, dass wir Michael Biegler hier haben. Auf dem Weg Richtung Topmannschaft zeigt er uns sehr viele Potenziale auf - mit seiner langjährigen Erfahrung, die er auf dem internationalen Parkett sammeln konnte: gewisse Strukturen zu erweitern, aufzubrechen, zu erneuern, die langfristig wichtig sein werden. Wir sind auf einer Erfolgswelle geritten, haben aber auch die Zitrone unsere Mannschaft mittlerweile bis auf den letzten Tropfen ausgequetscht. Ein weiter so geht nicht. Wir müssen neue Zugänge finden, um Potenziale herauszukitzeln." Co-Trainer André Haber und Chefcoach Michael Biegler erleben eine schierige Rückrunde (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Und das gestaltet sich schwierig?

"Wir müssen Möglichkeiten finden, wie wir Neuzugänge so integrieren, dass sie uns gleich helfen können. Wir müssen Mittel und Wege finden, wie wir diesen Verschleißkampf so führen, dass wir ihn länger durchhalten. Natürlich braucht das Gesamtsystem eine Weile, bis es sich auf den neuen Input einstellt. Ursache und Wirkung werden vielleicht verwechselt. Im Kader fehlen wichtige Leute, andere sind angeschlagen. Sobald wir auf dem Spielfeld Stress kriegen, kommen wir damit nicht klar. Da sind wir alle nicht glücklich darüber. Das zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Aber, das kann ich versichern, alle arbeiten mit Hochdruck daran, dass es besser wird."

Das Rückraumproblem mit dem fehlenden Linkshänder ist bekannt. Aber selbst bei Tempogegenstößen und Siebenmetern ist die Anzahl der durchschnittlich erzielten Tore pro Spiel gesunken.

"Das ist definitiv so. Es ist eine allgemeine Verunsicherung drin, die vielfältigste Faktoren hat. Wir müssen als Mannschaft lernen, mit so einer Krise umzugehen. Das kennen wir alle gar nicht. Seit fünf Jahren wurde es immer besser. Nach einem schlechten Spiel kamen danach drei gute Spiele. Da sind wir sehr auf Verschleiß gefahren. Jetzt geht es darum, dass wir Charaktere herausbilden, die in solchen Phasen das Zepter übernehmen und auf dem Spielfeld gute Entscheidungen treffen. Wir müssen uns selbst immer wieder überprüfen, wo macht jeder alles dafür, wo lassen wir Prozentpunkte liegen, die bisher nie aufgefallen sind, weil es im Kollektiv einfach unterging. Jetzt ist jeder gefragt. Und daran kann man auch wachsen. Ich sehe eine riesige Chance darin, dass wir uns mit dieser Phase perspektivisch so aufstellen, dass wir da krisenfester werden." SC-DHfK-Trainer Michael Biegler beim 20:20 gegen Göppingen. Bildrechte: IMAGO

Nach unten kann ja kaum noch etwas schiefgehen.

"Ja. Wir sind eine gesicherte Mittelfeld-Mannschaft. Wir sind zwei Punkte von dem entfernt, was wir letztes Jahr hatten (33:27 Punkte jetzt, 35:33 Ende 2016/2017, Anm. d. Red.). Wir haben aber noch vier Spiele. Unser klares Ziel war einstellig und möglichst eine Verbesserung zur Vorsaison. Das wäre ein Punkt mehr. Da brauchen wir noch drei. Vielleicht holen wir sogar noch vier. Dann können wir eigentlich alle glücklich sein und erreichen den nächsten kleinen Schritt. Die Schritte werden kleiner. So schlecht ist es gar nicht, wie es sich anfühlt. Wir gucken aber, an welchen Schräubchen wir noch drehen können. In der Mannschaft wird es intern mal kritischer und lauter, aber insgesamt sind wir uns bewusst, dass wir das nur mit dem Teamspirit hinkriegen, der uns auch in die erste Liga gebracht hat."

Linksaußen Lukas Binder hat unseren Hörfunk-Kollegen gesagt, dass zuletzt die Körpersprache "absolut nicht ausreichend" gewesen sei. Wie kann man die ändern, wenn Erfolgserlebnisse fehlen?

"Das ist genau die Persönlichkeitsentwicklung, von der ich rede. Aktuell sind wir viel am Nachdenken. Machen wir das richtig? Setzen wir die Vorgaben gut um? Woran wollen wir weiter arbeiten? Die Leichtigkeit ist ein bisschen weg. Es gab dreimal auf die Mütze (Niederlagen in Melsungen, gegen Magdeburg und bei den Füchsen Berlin, Anm. d. Red.). Einmal ganz unglücklich gegen Magdeburg. Wenn wir da unentschieden spielen oder sogar gewinnen, weiß ich nicht, wie diese Rückrunde läuft. Es sind Klitzekleinigkeiten. Wir sind gefragt, dass wir Kerle sind, die das abschütteln und uns davon nicht runterziehen lassen. Wir müssen positive Energie vorleben, für die uns so viele Leute liebgewonnen haben. Viele kommen gern, weil sie eine Truppe sehen wollen, die vor Ehrgeiz sprudelt. Die Jungs sind jetzt genauso emotional. Eine Emotion kann auch einmal eine negative sein. Die sieht nicht ganz so schön aus. Das muss man zugestehen. Wichtig ist, dass wir daran arbeiten."