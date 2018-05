Es wäre ja schon gut, wenn die Mannschaft unter Michael Biegler mal mit einer Führung in die Halbzeitpause geht. Das ist in den bisherigen elf Spielen kein einziges Mal gelungen.

"Ich weiß, dass er große Lust hat in Leipzig weiterzuspielen - wie eigentlich alle unsere Jungs. Am Ende geht es darum, dass wir ein Umfeld schaffen, mit dem es möglich ist, dass die hoch veranlagten Spieler, die noch Ambitionen für die Nationalmannschaft haben, hier die nächsten Entwicklungsschritte gehen können - sprich, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren auf europäischer Bühne mitmischen können. Wir wissen aber auch, dass dieses Fenster mit der Champions-League-Reform immer kleiner wird (Die Europäische Handball-Föderation EHF sieht ab 2020 eine neu strukturierte Europaliga vor, Anm. d. Red). Wir sind auf einem guten Weg. Viele Jungs können dazu beitragen, dass wir diesen Weg gehen. Ich finde es total spannend, dass die Spieler das hier mit ihrer Leistung schaffen können, anstatt sich einem Projekt anzuschließen, das jetzt schon dort ist. Hier kann jeder, der das selbst gern will, alles dafür geben, dass wir das hinkriegen. Etwas cooleres kann man seinen Kindern und Enkelkindern später gar nicht mitgeben."

"Nein. Wir sind eher an der Stelle ein Sprungbrett, wo Leute es schaffen, ihren Traum wahr zu machen. Im Handball gibt es kein höheres Amt als das des Bundestrainers. Das war ein relativ langer Prozess, der über ein halbes Jahr ging. Wir haben irgendwann gesagt, so ist es für alle Seiten am besten. Es ist einfach nur fair. Es sind keine Sklaven. Wir brauchen hier Überzeugungstäter, die hier ihre absolute Bestimmung darin sehen, dass sie in Leipzig für Leipzig und sich selbst alles herausholen können. Dann macht es keinen Sinn, zwei, drei Spieler in der Mannschaft zu haben, die gedanklich etwas andere machen wollen."