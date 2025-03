Es ist noch nicht lange her, da ging der Blick vom SC DHfK Leipzig Richtung Europa. Davon ist man momentan aber weit entfernt. Der einst so aufstrebende Bundesliga-Verein steckt seit Wochen in der Krise und holte in der Rückrunde bisher nur drei Punkte. Der Gipfel der Enttäuschung war die 26:35-Heim-Niederlage am letzten Wochenende gegen Lemgo.