Lovro Jotic kam im Sommer aus Skopje nach Leipzig. Bildrechte: IMAGO / foto2press

"Lovro hat in dieser Saison schon vieles von dem nachgewiesen, was wir uns von ihm erwartet haben und angedeutet, wie wichtig er für uns sein kann", sagte Trainer André Haber. "Auch Simon ist schon sehr gut in unsere Mannschaft hineingewachsen und hat sich in unser Deckungssystem reingefuchst."



Sowohl der deutsche Nationalspieler Ernst (von den Füchsen Berlin) als auch Kroatiens Auswahlakteur Jotic (von Vardar Skopje) waren erst im Sommer 2021 in die Messestadt gewechselt.