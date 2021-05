Birlehm unterzeichnete bei den Messestädtern einen neuen Kontrakt bis 2024, EM-Silbermedaillengewinner Marko Mamic bleibt bis 2025 beim Club. Mamic, nach einer Fuß-OP derzeit außer Gefecht, ist mit bislang 33 geblockten Würfen bester Abwehrspieler der Liga in dieser Saison, Birlehm (24) mit einer Quote von 31,5 Prozent gehaltener Würfe bester Torhüter der Bundesliga. 13 Partien hat der SC DHfK in der Bundesliga noch vor sich. Am Donnerstag (19:00 Uhr/live in der SpiO-App) erwarten die "Grün-Weißen" in einem Mittelfeld-Duell die MT Melsungen.

Torwart Joel Birlehm Bildrechte: Klaus Trotter Photography