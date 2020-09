Die Bundesliga-Saison kann starten: Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich eine Woche vor dem Beginn der neuen Spielzeit das nötige Selbstvertrauen geholt. In Rothenbach schlug das Team von Trainer André Haber den Ligakonkurrenten MT Melsungen mit 28:25. Bester Leipziger Torschütze war Lucas Krzikalla mit 8 Toren.

„Auch wenn das Ergebnis nicht im Vordergrund steht, bin ich froh, dass wir heute unser letztes Testspiel gewonnen haben und sich kein weiterer Spieler verletzt hat“, freute sich Haber, schränkte aber auch ein: „Mit unserem Spielstart war ich nicht zufrieden, da haben wir Reserven und müssen das in einer Woche beim ersten Bundesligaspiel besser machen.“

Fehlt Leipzig in den kommenden Wochen: Nicolas Neumann Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Am 1. Oktober startet der SC DHfK Leipzig mit einem Heimspiel gegen Ludwigshafen in die neue Bundesliga-Saison. Das Gesundheitsamt hat 2.100 Zuschauer für die Heimpartie in der Arena zugelassen.