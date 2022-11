Der SC DHfK Leipzig gewann am Donnerstagabend gegen Melsungen zum vierten Mal in Folge. Nachdem die Gastgeber mit einem 18:21-Rückstand in die Kabine gingen, fiel die Entscheidung zum 40:33-Heimerfolg erst in den letzten zehn Minuten der Partie. Zuvor bot sich den 3780 Zuschauern in der QUATERBACK-Immobilien-Arena eine ausgeglichene Partie.