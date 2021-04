In den Punktspielen des SC DHfK Leipzig ist Philipp Weber bis zum Saisonende eine feste Größe, er kann sich aber auch schon mal auf eine Anreise zur deutschen Handball-Nationalmannschaft vorbereiten. Wie Bundestrainer Alfred Gislason am Montag (19. April) bekannt gab, gehört der 28-Jährige zum 21-köpfigen Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele in Bosnien-Herzegowina am 29. April und gegen Estland am 2. Mai. Weber ist neben dem Mindener Juri Knorr für den Rückraum Mitte vorgesehen.