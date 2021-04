Vor dem Spiel am Sonntag (13:30 Uhr/live in der SpiO-App) bei Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat sich die personelle Situation bei Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig leicht entspannt. Wie der Club am Freitag mitteilte, sind Philipp Weber, Marko Mamic und Gregor Remke wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen.