Besonders schlimm erwischte es den 20 Jahre jungen Semper. Er muss sich am nächsten Mittwoch einer Hüftoperation unterziehen und steht dem Klub zufolge in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung. Semper, der sich im November im Heimspiel gegen Melsungen verletzt hatte, sagte: "Der Zeitpunkt für eine Operation ist nie ideal, aber es ist besser, dass wir das jetzt machen. Es ist gut, es nicht länger aufzuschieben, damit ich so schnell wie möglich wieder fit werde für die nächste Saison." Das Talent der "Grün-Weißen" gehörte jüngst noch zum 28er-Kader des DHB für die Europameisterschaft in Kroatien. Linkshänder Franz Semper ist mit 64 Toren der zweitbeste Werfer beim SC DHfK Leipzig. Nur Yves Kunkel traf häufiger. Bildrechte: IMAGO

Rojewski plagte sich in den vergangenen Wochen mit Schmerzen. Nachdem er sich das Knie verdreht hatte, brachten die bisherigen konservativen Maßnahmen keine Linderung. Demzufolge musste er im Universitätsklinikum zur Arthroskopie. Mannschaftsarzt Prof. Dr. Pierre Hepp sagte nach der Gelenkspiegelung am Mittwoch: "Es war eine schwere Verletzung des Außenmenikus. Der Eingriff ist aber gut verlaufen und der Riss in Ordnung gebracht." Bei optimaler Heilung werde Rojewski vier bis sechs Wochen ausfallen, so Hepp. Andreas Rojewski verlängerte im Herbst vorzeitig seinen Vertrag beim SC DHfK Leipzig (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Wegen der beiden Ausfälle wird Gregor Remke ab sofort den rechten Rückraum besetzen. Zuletzt war der 20-Jährige beim EHV Aue per Zweitspielrecht im Einsatz. Für den Kooperationspartner des SC DHfK warf er in dieser Saison bereits 59 Tore in 20 Spielen. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther erklärte:

Der Ausfall von Andreas und Franz trifft uns hart, da wir zwei absolute Leistungsträger verlieren.