DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. Bildrechte: imago images/Eibner

Die Leipziger dürften auf die zuvor schon vereinbarte sechsstellige Ablösesumme noch etwas drauf bekommen, müssen jedoch einen neuen Partner für Kristian Saeveras finden. "Wir werden in Kürze einen Nachfolger präsentieren", kündigte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther in einer offiziellen Vereinsmitteilung an. Günther betonte außerdem, dass er das Birlehm-Szenario "bis vor vier Wochen noch kategorisch ausgeschlossen" habe.



"Leider mussten wir aber feststellen, dass sich die Dinge anders entwickeln. Aus diesem Grund haben wir eine für alle Seiten konstruktive Lösung gefunden." Er sei mit dem sofortigen Wechsel "nicht glücklich. Doch an oberster Stelle steht die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung unseres Vereins."