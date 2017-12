Die Freude darüber hielt sich direkt nach der knappen Niederlage beim HC Erlangen allerdings in Grenzen: "Ich fühle mich gerade nicht so gut, weil es noch frisch ist. Auf 25:13 Punkte können wir aber verdammt stolz sein." Zudem sagte Haber, der künftig wieder als Co-Trainer arbeiten wird: "Ich bin generell stolz auf unsere Mannschaft. Es wäre schöner gewesen, wenn wir uns belohnt hätten." Es gab nur wenige Enttäuschungen für Trainer André Haber. Bildrechte: IMAGO

Den sechsten Sieg in Folge verpassten die Leipziger zwar, doch auch Geschäftsführer Karsten Günther zog ein positives Fazit: "André und Matthias (Co-Trainer Matthias Albrecht, Anm. d. Red.) haben die Spieler noch einmal ein Stück besser gemacht. Was die erste Mannschaft angeht, war es ein sensationelles Jahr." Christian Prokop war 2016/17 übrigens auf 1,03 Punkte pro Spiel gekommen, ehe er seinen Job als Bundestrainer antrat.

Linksaußen Lukas Binder sieht es ähnlich. Er sagte MDR.de am Donnerstag: "Wir haben uns in diesem Jahr wieder gesteigert und vor allem auswärts sind wir stabiler geworden - was auch eines unserer Saisonziele war." Er ergänzte:

Jedes Jahr besser zu werden, ist nicht normal und da muss man den Hut vor dem Team und dem Umfeld ziehen.

Auswärts weisen die "Grün-Weißen" schon fünf Siege auf. In der gesamten vergangenen Saison waren insgesamt vier Siege in der Fremde gelungen (zwei Unentschieden, elf Niederlagen). Linksaußen Lukas Binder erlebt mit seinen Kollegen fünf Auswärtssiege in vier Monaten (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Ein Grund für das gute Abschneiden: die starke Defensive. Mit Abwehrchef Bastian Roscheck gab es bisher 496 Gegentore in 19 Spielen. Mit einem Schnitt von 26 Gegentoren pro Partie steht der SC DHfK hinten besser als der Tabellenzweite Füchse Berlin oder der SC Magdeburg.

Nun gibt es 14 freie Tage, ehe es am 11. Januar weitergeht. Dabei sind mit Niclas Pieczkowski, Philipp Weber und Bastian Roscheck gleich drei Spieler für den DHB-Kader abgestellt, der sich auf die Euro in Kroatien (12. bis 28. Januar) vorbereitet. Die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde muss ohne einige Schlüsselspieler erfolgen. Geschäftsführer Günther erklärte: "Das wird ein nächster Entwicklungsschritt unserer Mannschaft und unseres Vereins werden, dass wir das gut dosieren. Deswegen freuen wir uns, dass wir auf die Expertise von Micha (der neue Cheftrainer Michael Biegler, Anm. d. Red.) zurückgreifen können." Philipp Weber (li.) ist einer von drei Spielern, die dem DHB-Kader angehören (Archiv). Bildrechte: Rainer Justen

Im neuen Jahr sollen auch Personalfragen für die kommende Spielzeit geklärt werden. Günther sagte über die Positionen Kreismitte und Rückraum links: "Wir werden sicher Ende Januar entscheiden, ob wir Verträge verlängern oder uns dort verändern. Wir wissen, was wir an den Jungs haben, die auf den Positionen spielen." Bei Kreisläufer Benjamin Meschke (19 Tore) sowie den Rückraumspielern Aivis Jurdzs (21 Tore) und Tobias Rivesjö (8 Tore, zuletzt an der Hand verletzt) laufen die Verträge im Sommer 2018 aus. Auf Rechtsaußen wird Patrick Wismach für Peter Strosack neu zum Team stoßen. Karsten Günther, Neuverpflichtung Patrick Wiesmach und André Haber im Oktober 2017. Bildrechte: SC DHfK

Testspiele im Überblick

19.01.2018 SC DHfK Leipzig - VfL Gummersbach (in Zeitz)

21.01.2018 Turnier in Dessau

28.01.2018 SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin (in Jena)