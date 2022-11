Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der Leistunträger Maciej Gebala und Marko Mamic klafft ein großes Loch in der Abwehr des SC DHfK Leipzig. Der Bundesligist hat nun reagiert und sich mit Julius Meyer-Siebert kurzfristig verstärkt. Der 22-Jährige spielt derzeit bei den Eulen Ludwigshafen in der 2. Bundesliga, besitzt aber ein Doppelspielrecht, was die Rückholaktion möglich macht. Schon beim Auswärtsspiel am Sonntagabend gegen den TVB Stuttgart (18 Uhr im Liveticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) könnte der Rückraumspieler zum Einsatz kommen.