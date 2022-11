Der SC DHfK Leipzig steckt derzeit in einer erheblichen sportlichen Krise, die dem langjährigen Trainer André Haber am vorletzten Montag den Job gekostet hatte. Die mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gegangenen Grün-Weißen gewannen nur eines ihrer bis dato zehn Ligaspiele und flogen vor wenigen Tagen zudem aus dem DHB-Pokal. Mit derzeit vier Punkten liegt Leipzig knapp vor der Abstiegszone auf Rang 16. In den kommenden Tagen warten wegweisende Partien: Am Donnerstag (10. November) geht es zum 15. nach Wetzlar, ehe Sonntag (13. November) der Vorletzte Hamm-Westfalen in der Messestadt gastiert