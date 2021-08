Am 12. September steht für den SC DHfK Leipzig der Heimspielauftakt der neuen Saison gegen die Füchse Berlin auf dem Programm. Dabei hoffen die Klub-Verantwortlichen auf bis zu 5.000 Zuschauer in der Leipziger Arena. Die Zahl steht im genehmigten Schutz- und Hygienekonzept des SC DHfK Handball auf Basis der aktuellen Verordnungslage.

Wer ein Heimspiel der "Grün-Weißen" besuchen will, muss sich jedoch an die 3G-Regel halten - die Person muss also geimpft, genesen oder getestet sein. In der Arena selbst gilt dann bis zum Sitzplatz eine Maskenpflicht. Die Stehplätze sind zum Saisonstart noch geschlossen.