Handball | 1. Bundesliga Nummer eins im Osten gesucht

Handball-Herz, was willst du mehr? Am Sonntag treffen der SC DHfK Leipzig und der SC Magdeburg zum neunten Mal im Oberhaus aufeinander. Ein volles Haus in der Arena Leipzig und Emotionen pur sind garantiert. Wir haben schon einmal bei den Gastgebern vorgefühlt.