Damit setzt der Verein ein klares Zeichen und strebt Kontinuität auf diesen wichtigsten Positionen an. Vor allem die Verlängerung des Chef-Trainers Sigtryggsson sorgt für gute Stimmung beim SC DHfK. "Runar ist die maßgebliche Figur im sportlichen Bereich. Die Verlängerung ist ein Signal an die Mannschaft und an Spieler, die vielleicht 2025 zu uns kommen", so Manager Karsten Günther gegenüber der Leipziger Volkszeitung.