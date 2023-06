Handball-Profi Sime Ivic hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Der kroatische Rückraumspieler verlässt den SC DHfK Leipzig zum 30. Juni vorzeitig und schließt sich PAUC Handball aus der französische Stadt Aix-en-Provence an. Der 30-Jährige, der 2021 vom HC Erlangen nach Leipzig gewechselt war, war für die Grün-Weißen in 69 Pflichtspielen im Einsatz und kam dabei auf 240 Tore und 121 Assists.

Damit reagieren Spieler und der Verein auf die Verpflichtung von Franz Semper, die die Chancen auf Einsatzzeiten für Ivic in der kommenden Spielzeit stark sinken lässt. "Seine Situation hier war nicht einfach, nachdem klar war, dass Franz zurückkommt. Doch er hat sich bis zum Schluss sehr professionell verhalten und gemeinsam mit uns an einer für alle Seiten sinnvollen Lösung gearbeitet", erklärt Geschäftsführer Karsten Günther in einer Vereinsmitteilung.