SC DHfK-Sportdirektor Bastian Roschek zeigte sich geschockt. "So eine Nachricht trifft einen jedes Mal unvorbereitet und mit aller Härte. [...] Wenn man sieht, was er jeden Tag in sich und die Mannschaft investiert, dann schmerzt das umso mehr.". Es tue ihm unglaublich leid für Ernst, betonte Roschek. Für den Kapitän der Leipziger ist es nicht die erste schwere Verletzung in seiner Profikarriere. Mut dürfte ihm aber machen, dass er bisher immer wieder zurückgekommen ist.