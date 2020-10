Vor 2.041 Zuschauern rissen die Gäste aus der Hauptstadt das Geschehen zunächst an sich, nach neun Minuten stand erstmals ein Drei-Tore-Vorsprung für die Mannschaft von Jaron Siewers auf der Anzeigetafel (2:5). Im Anschluss kamen die Leipziger aber besser in die Partie. Vor allem der agile Philipp Weber brachte sein Team mit erfolgreichen Gegenstößen immer wieder heran. Nach 24 Minuten gelang den Hausherren so auch die erste Führung (9:8). Berlins Jacob Holm musste fünf Minuten zuvor (18.) nach einem groben Foul mit Rot vom Feld. Das Haber-Team konnte den Aufwind jedoch nicht nutzen. Vielmehr waren es die Füchse, die mit wütenden Gegenangriffen reagierten und zur Halbzeitpause den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder herstellten. Einen noch höheren Rückstand verhinderte DHfK-Torwart Kristian Saeveraas mit einigen klasse Paraden.

Jubel beim SC DHfK nach der erneuten Führung. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Der Gastgeber kam gut aus der Pause und stellte binnen drei Minuten durch die Treffer von Lukas Binder, Alen Milosevic und Lukas Krzikalla auf 13:13. Kurz darauf sprang sogar die erneute Leipziger Führung heraus, nachdem Marko Mamic den Ball aus zentraler Position wuchtig zum 17:16 einnetzte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – Fouls und Ungenauigkeiten im Spielaufbau prägten das Geschehen, kein Team konnte sich so wirklich absetzen. Bemerkenswert: Trotz mehrmaliger Unterzahl schafften es die Leipziger immer wieder mit einem Treffer in Front zu gehen. So auch beim Stand 24:23 zwei Minuten kurz vor dem Ende. Berlins Fabian Wiede gelang in der letzten Minute schließlich der umjubelte Ausgleich. Auf Seiten der Leipziger zeichnete sich Krzikalla mit acht Treffern aus. Für die Füchse war Lasse Andersson mit sieben Toren erfolgreichster Schütze.