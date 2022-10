Der SC DHfK Handball hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer André Haber getrennt. Das gab der Verein einen Tag nach der deutlichen Niederlage beim SC Magdeburg in einer Pressemitteilung bekannt. Das Cheftraineramt soll zunächst vom bisherigen Co-Trainer Milos Putera begleitet werden, Nachwuchskoordinator Matthias Albrecht soll ihn unterstützen. Bereits am Mittwoch werden beide die Leitung im Pokalspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen übernehmen.

Geschäftsführer Karsten Günther erklärte: "Diese Entscheidung zu treffen, war brutal, doch im Sinne des Vereins unumgänglich. André hat 15 Jahre in verschiedenen Positionen sehr erfolgreich und loyal für unseren Verein gearbeitet. Er war maßgeblich mit daran beteiligt, dass wir ein stabiler Bundesligist geworden sind. Jetzt sind alle im Team umso mehr gefordert, diesen Status zu verteidigen und in die Erfolgsspur zurückzukehren.“

Der 36-jährige Haber ist seit 2008 bereits im Verein, zunächst Jugendtrainer. 2012 wurde Haber dann Co-Trainer. 2017 wurde er dann für ein halbes Jahr zum Cheftrainer befördert, ehe Michael Biegler übernahm und Haber ins zweite Glied rückte. Am 1. Oktober 2018 wurde der damals 32-Jährige endgültig zum Cheftrainer. Unter seiner Regie etablierte sich Leipzig in der Bundesliga, landete 2021 sogar auf Rang sechs. Aktuell rangieren die Sachsen allerdings mit nur vier Punkten auf dem drittletzten Platz in der Tabelle. Haber besitzt noch einen Vertrag beim SC DHfK bis 2025.