Wie schon im Vorjahr wurde auch für diese Saison die Qualifikation für den Europapokal ausgerufen. Allerdings fand das Team von Anfang an nicht in die Spur und hatte zudem mit Verletzungspech zu kämpfen. Nach vier Pleiten zum Auftakt gelang erst am 6. Spieltag gegen Erlangen der erste Saisonsieg. Danach reichte es nur noch für zwei Unentschieden gegen Aufsteiger Gummersbach und Lemgo, ehe der Deutsche Meister aus Magdeburg die Leipziger zuletzt eindrucksvoll in die Schranken wies. Aktuell rangieren die Sachsen mit vier Punkten auf dem drittletzten Platz in der Tabelle.