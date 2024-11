Mit Mrkva, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, kommt ein prominenter Name an die Pleiße. Der 35-Jährige spielte die vergangenen sechs Jahren bei Rekordmeister THW Kiel. In Tschechien wurde er in den vergangenen Jahren dreimal zum "Handballer des Jahres" gewählt. In Leipzig soll er gemeinsam mit Domenico Ebner das Torhüter-Duo bilden.