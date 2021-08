Insgesamt sei es gut gelungen, die richtige Mischung aus Belastung und Regeneration zu finden, so der 35-Jährige. Zum Bundesliga-Auftakt am 8.9. muss der SC DHfK zum HC Erlangen. Vorher stehen noch viele Testspiele an, deshalb geht es für die Leipziger am Freitag (20.08.2021) direkt weiter zum Spielo-Cup in Lübbecke.