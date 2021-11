Handball | Bundesliga Prokop und Roscheck zu Gast beim Ex-Club in Leipzig

Nach der Länderspielpause wartet auf den SC DHfK Leipzig am Donnerstag (11.11.2021) ein besonderes Spiel. Zu Gast ist die TSV Hannover-Burgdorf, wo seit Sommer dieses Jahres der langjährige Leipzig-Coach Christian Prokop an der Seitenlinie steht. Und die Defensive wird von Bastian Roscheck organisiert, der noch in der Vorsaison in Leipzig auf der Platte stand. Anwurf in der Leipziger Arena ist um 19.05 Uhr. Wir begleiten die Partie im Liveticker.