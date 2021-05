Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig feiert Arbeitssieg bei Kellerkind TuSEM Essen

29. Spieltag

Der SC DHfK Leipzig hat sich am Samstag in der Handball-Bundesliga nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Am Ende aber stand ein Erfolg beim Aufsteiger und Tabellenvorletzten TuSEM Essen.