Die Leipziger spielten vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle auf Augenhöhe und hatten in den Anfangsminuten immer die richtige Antwort auf die Füchse-Tore parat. SC-DHfK-Torwart Joel Birlehm glänzte mit starken Paraden und hielt seine Mannschaft im Rennen.



Dann schlichen sich jedoch zu viele Fehler ein, was die Berliner ausnutzten. Nach einer Viertelstunde lief die Mannschaft von Andre Haber erstmals einem Vier-Tore-Rückstand (5:9) hinterher. Weiter ließen sich die Messestädter aber nicht abschütteln und kämpften sich wieder heran. Mit einem Treffer von Raul Santos zum 13:13 ging es in die Pause.