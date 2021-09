Nach einer Niederlage hatte es in der ersten Halbzeit nun wahrlich nicht ausgesehen. Leipzig ließ mit einer sehr aggressiven und variablen Deckung nur wenige Gegentore zu, und vorn lief es auch besser. In 30 Minuten machten Lucas Krzikalla & Co. fast so viele Tore wie im gesamten Erlangen-Spiel. Trotzdem wurden bei normalen Angriffen und auch Tempogegenstößen noch viele Chancen vergeben. Mit etwas mehr Effizienz hätte den Berlinern vielleicht früh der Zahn gezogen werden können.