SC DHfK Leipzig verliert Test gegen Vive Kielce

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sein drittes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Gegen den polnischen Meister PGE Vive Kielce unterlag das Team von Trainer Andre Haber am Sonntag in einem zeitweise knappen Spiel mit 29:32 (14:13) . Die Partie fand vor 500 Zuschauern statt.