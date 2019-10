"Die Entscheidung, wie wir ab der kommenden Saison im Tor weitermachen, war brutal schwer", gab Geschäftsführer Karsten Günther zu. Er lobte Vortmann als Persönlichkeit, die großen Anteil daran habe, dass sich der SC DHfK in der 1. Bundesliga etabliert hat. Auf der anderen Seite habe man jetzt die Chance gehabt, mit Kristian Saeveraas einen aktuellen Nationalspieler für die Torhüterposition zu verpflichten. "Er besitzt ähnlich wie Joel Birlehm noch großes Entwicklungspotenzial und gibt uns die Chance, diese Position auch perspektivisch weiter zu stärken. Deshalb haben wir uns für Kristian entschieden und Jens in der letzten Woche in einem persönlichen Gespräch darüber informiert", so Günther. Vortmann ist seit 2016 im Team und hatte sich in der letzten Saison nach einer Kreuzbandverletzung zurückgekämpft.