Der SC DHfK Leipzig ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu den Rhein-Neckar Löwen abgewanderten Stammtorhüter Joel Birlehm schnell fündig geworden. Wie der Handball-Bundesligist am Freitag (21. Januar) mitteilte, wechselt Mohamed El-Tayar vom ägyptischen Rekordmeister Al Ahly Handball in die Messestadt.

Der 25-Jährige unterzeichnete einen Vertrag für die kommenden anderthalb Jahre bis Juni 2023 und wird bereits am kommenden Dienstag (25. Januar) ins Mannschaftstraining der Leipziger einsteigen. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther erklärte in einer Vereinsmitteilung: "Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, so schnell einen hochkarätigen Torhüter zu verpflichten, der gemeinsam mit Kristian Saeveras ein richtig starkes Gespann bilden wird."

Leipzig Co- und Torwarttainer Milos Putera setzt große Erwartungen in den Neuzugang: "Mohamed ist immer noch ein sehr junger Torhüter, der dennoch über große internationale Erfahrung verfügt. Er hat seine Qualitäten schon bei der letzten Weltmeisterschaft in Ägypten und bei den Olympischen Spielen in Tokio bewiesen. Er kann uns sofort helfen, unsere Ziele als Mannschaft zu erreichen und ich glaube, dass wir viel Freude an ihm haben werden."