Auch mit Top-Talenten aus dem eigenen Nachwuchs wollen die Handballer des SC DHfK Leipzig ihren Weg in die Bundesliga-Elite fortsetzen. Wie der Club am Donnerstag bekannt gab, unterschrieben Niclas Heitkamp und die Zwillinge Finn-Lukas und Jakob-Jannis Leun ihre ersten Profiverträge.

Die 18-Jährigen binden sich jeweils bis 2024 an die Leipziger. Die Leun-Zwillinge, die beide im Rückraum zu Hause sind, traten in dieser Saison bereits als Torschützen in der Bundesliga in Erscheinung, auch Heitkamp verfügt über großes Entwicklungspotenzial.